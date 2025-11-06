LIVE ab 21 Uhr: Rapid gegen Universitatea Craiova

Gesetzt ist derweil im Tor Gartler, der den zuletzt unsicheren Niklas Hedl vorerst abgelöst hat. „Er macht das richtig gut. Er hat sich in der Zeit, in der ich da bin, viel Respekt bei mir erarbeitet“, meinte Stöger und bezeichnete Gartler als „mustergültigen Profi“. „Er hat bis jetzt alles gerechtfertigt.“ Der 28-jährige Goalie blieb indes bescheiden. „Ich persönlich sehe mich in der aktuellen Situation nicht als die Nummer eins. Es ist jetzt einfach einmal so, dass ich spielen darf, dass ich das Vertrauen vom Trainerteam gekriegt habe. Das versuche ich, so gut es geht, zurückzugeben.“ In zwei seiner drei Einsätze hielt Gartler seinen Kasten sauber, das soll auch gegen Craiova gelingen.