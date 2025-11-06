Vorteilswelt
Volleyball

SG Erzbergmadln im Challenge Cup out!

06.11.2025 21:42
(Bild: GEPA)

Die Volleyballerinnen der SG Erzbergmadln Trofaich/Eisenerz sind im CEV-Challenge-Cup der Frauen in der Quali-Runde ausgeschieden!

Gegen den ukrainischen Vertreter SC Balta hielten die Steirerinnen im Rückspiel am Donnerstag gut dagegen, gaben aber eine 2:1-Führung aus der Hand und unterlagen noch 2:3 (22,-17,22,-16,-6).

Das Hinspiel tags zuvor, das ebenfalls in Eisenerz ausgetragen worden war, hatten die Ukrainerinnen mit 3:0 für sich entschieden.

