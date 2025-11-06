Glasners Crystal Palace siegt gegen Alkmaar

In der Europa League fixierte Genk den zweiten Sieg mit einem 4:2 in Portugal bei Braga. Nikolas Sattlberger wurde in der 76. Minute eingetauscht, da waren alle Tore schon gefallen. Florian Grillitsch kam bei Braga in der 56. Minute ins Spiel. Feyenoord Rotterdam unterlag ohne Gernot Trauner auswärts dem VfB Stuttgart 0:2, PAOK Saloniki gewann ohne Thomas Murg gegen die Young Boys Bern 4:0. Dinamo Zagreb kassierte mit einem Heim-0:3 gegen Celta Vigo die erste Niederlage.