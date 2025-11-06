Glasners Crystal Palace siegt gegen Alkmaar

n der Conference League kehrte Crystal Palace nach dem Heim-0:1 gegen Larnaca in der Conference League auf die Siegerstraße zurück und gewann gegen Alkmaar mit 3:1.
Vor eigenem Publikum gegen Alkmaar fixierten Maxence Lacroix (22.) und Ismaila Sarr (45.+4, 57.) den Sieg. Jean-Philippe Mateta hatte in der 17. Minute einen Elfmeter vergeben.
In der Europa League fixierte Genk den zweiten Sieg mit einem 4:2 in Portugal bei Braga. Nikolas Sattlberger wurde in der 76. Minute eingetauscht, da waren alle Tore schon gefallen. Florian Grillitsch kam bei Braga in der 56. Minute ins Spiel. Feyenoord Rotterdam unterlag ohne Gernot Trauner auswärts dem VfB Stuttgart 0:2, PAOK Saloniki gewann ohne Thomas Murg gegen die Young Boys Bern 4:0. Dinamo Zagreb kassierte mit einem Heim-0:3 gegen Celta Vigo die erste Niederlage.
