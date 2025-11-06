Vorteilswelt
Stöger nach 0:1:

„Wir sehen, dass wir an unsere Grenzen stoßen“

Conference League
06.11.2025 23:47
Rapid-Trainer Peter Stöger
Rapid-Trainer Peter Stöger(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Wir sehen schon, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wenn eine abgebrühte Mannschaft kommt“, sagte Rapid-Coach Peter Stöger nach der 0:1-Niederlage in der Conference League gegen Universitatea Craiova. Hier alle Stimmen zur Partie ...

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Man muss zur Kenntnis nehmen, dass wir die Partie verdient verloren haben. Der Gegner war von den Chancen her besser, wir sind nicht so gefährlich hingekommen, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir sehen schon, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wenn eine abgebrühte Mannschaft kommt. Wir haben viel zu viel einfache Abspielfehler gemacht. Ich breche eine Lanze für die Jungs, sie haben alles gegeben. Wenn es dann zu wenig ist, kann ich damit leben. Am Ende muss man sagen, der Gegner war besser. Wir sind unzufrieden mit null Punkten.“

Außer Spesen nichts gewesen für Ercan Kara und Co. …
Conference League
Bitter! Rapid kassiert 3. Niederlage im 3. Spiel
06.11.2025
Hektischer Beginn
Karten-Flut! Trainer fliegt schon nach 20 Minuten
06.11.2025

Matthias Seidl (Rapid-Kapitän): „Wir sind nicht schlecht in die Partie gestartet, haben früh einige Gelbe einstecken müssen, dann ist die Aggressivität ein bisschen verloren gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, Chancen zu kreieren, aber wir hatten viele Ballverluste. Das Spiel war nicht das beste von uns. Der Glaube war da, wir wollten, aber es hat nicht funktioniert.“

Paul Gartler (Rapid-Torhüter): „Wir haben es nicht geschafft, vor allem in der ersten Halbzeit, dass wir in die Zweikämpfe kommen. Hinten waren ein paar neue Spieler drin, trotzdem sollte es nicht passieren, dass wir den Gegner so leicht zu Chancen und einem Tor kommen lassen. Daheim wollten wir den Fans was Besseres bieten, da kann ich mir nichts kaufen, dass ich den einen oder anderen Ball mehr halte.“

