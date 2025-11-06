„Wir sehen, dass wir an unsere Grenzen stoßen“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Man muss zur Kenntnis nehmen, dass wir die Partie verdient verloren haben. Der Gegner war von den Chancen her besser, wir sind nicht so gefährlich hingekommen, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir sehen schon, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wenn eine abgebrühte Mannschaft kommt. Wir haben viel zu viel einfache Abspielfehler gemacht. Ich breche eine Lanze für die Jungs, sie haben alles gegeben. Wenn es dann zu wenig ist, kann ich damit leben. Am Ende muss man sagen, der Gegner war besser. Wir sind unzufrieden mit null Punkten.“