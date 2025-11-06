46.385 Schüler können dem Unterricht nicht folgen

„Es freut mich sehr, dass wir die Trendumkehr schaffen konnten und in so gut wie allen Bundesländern die Zahlen von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund mangelnder Kenntnisse in Deutsch dem Unterricht nicht gut folgen können, zurückgehen“, erklärt der zuständige Minister Christoph Wiederkehr (NEOS). „Als Hauptgründe für den Rückgang sehe ich einerseits den Fokus auf mehr zielgerichtete Deutschförderung durch die Verdopplung der Planstellen in diesem Bereich und andererseits die Eindämmung der Familienzusammenführung, die sich bereits unmittelbar auswirkt.“