Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlechtes Deutsch

46.385 Schüler können dem Unterricht nicht folgen

Wien
06.11.2025 22:00
Trendumkehr an Österreichs Schulen – aber auf hohem Niveau
Trendumkehr an Österreichs Schulen – aber auf hohem Niveau(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com)

Ihr Deutsch ist so schlecht, dass sie dem Unterricht nicht folgen können: Die Zahl dieser außerordentlichen Schüler in Österreich ist jetzt gesunken, das Ausmaß aber immer noch erschreckend. Lesen Sie hier alle Fakten ...

0 Kommentare

Keine Frage, jeder außerordentliche Schüler weniger ist ein Erfolg. Bei dieser Gruppe handelt es sich um Kinder und Jugendliche, die zwar das Alter und die geistige Reife für den jeweiligen Schultypus erreicht haben, deren Deutschkenntnisse aber ein so minimalistisches bzw. geradezu erschreckendes Niveau aufweisen, dass sie dem Unterricht in keiner Weise folgen können.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

„Eindämmung der Familienzusammenführung“
So gesehen ist das Wohlgefühl des Bildungsministeriums zu verstehen. Denn die Zahl ist gesunken. Von insgesamt 48.450 Schülern im Vorjahr auf 46.385 Heranwachsende im aktuellen. Ein Minus von 2065 Personen.

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
„Krone“-Kommentar
Taferlklassler ohne Deutsch
06.11.2025
Ab dem neuen Schuljahr
Das wird sich bei der Deutschförderung ändern
05.11.2025

„Es freut mich sehr, dass wir die Trendumkehr schaffen konnten und in so gut wie allen Bundesländern die Zahlen von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund mangelnder Kenntnisse in Deutsch dem Unterricht nicht gut folgen können, zurückgehen“, erklärt der zuständige Minister Christoph Wiederkehr (NEOS). „Als Hauptgründe für den Rückgang sehe ich einerseits den Fokus auf mehr zielgerichtete Deutschförderung durch die Verdopplung der Planstellen in diesem Bereich und andererseits die Eindämmung der Familienzusammenführung, die sich bereits unmittelbar auswirkt.“

Christoph Wiederkehr von den NEOS, damals noch Bildungsstadtrat in Wien, zu Besuch in einer ...
Christoph Wiederkehr von den NEOS, damals noch Bildungsstadtrat in Wien, zu Besuch in einer Schule.(Bild: Jöchl Martin)

Erfolge soll man, gerade im Bildungsbereich, nicht kleinreden, aber auch dem Bildungsminister ist klar, dass die Bilanz kein Grund für Jubelschreie ist, denn:

Gerade die Zahlen aus den Volksschulen sind alarmierend. Trotz Rückgang um 668 Personen verstehen immer noch 39.944 Kinder so gut wie kein Deutsch. Hier reißen vor allem die Privatschulen Wien heraus. Ohne die mitgerechnet, gäbe es nicht weniger außerordentliche Schüler, sondern mehr – nämlich ein Plus von 37 Heranwachsenden.

Salzburg sticht negativ hervor. Als einziges Bundesland verzeichnet es eine gestiegene Schüler-Anzahl mit sehr schlechtem Deutsch.

Rote Zahlen auch in den Sonderschulen, wo es nach wie vor keine „Trendwende“, sondern immer mehr schlechte Schüler gibt.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
SchülerKinderBildungsminister
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
7° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
6° / 14°
Symbol wolkenlos
Mehr Wien
Großeinsatz läuft
Schüsse in Lokal in Ottakring forderte Opfer
Conference League
Bitter! Rapid kassiert 3. Niederlage im 3. Spiel
Schlechtes Deutsch
46.385 Schüler können dem Unterricht nicht folgen
Schönbrunn-Eröffnung
„Für Weihnachten ist es eigentlich nie zu früh“
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid gegen CS Craiova
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine