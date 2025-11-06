Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturms Säumel:

„Wir haben kämpferisch alles am Platz gelassen“

Europa League
06.11.2025 22:37
Sturm-Coach Jürgen Säumel
Sturm-Coach Jürgen Säumel(Bild: Pail Sepp)

Was man nach dem Duell von Sturm Graz und Nottingham Forest in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Es war eine sehr, sehr gute Leistung, der Punkt ist verdient, weil wir super dagegen gehalten haben. Wir haben kämpferisch alles am Platz gelassen, in einigen Situationen hatten wir auch das nötige Spielglück. Unterm Strich können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit waren wir eine Spur aktiver, hatten einige Ballgewinne, die eine oder andere Situation hätten wir vielleicht besser ausspielen können.“

Lesen Sie auch:
Sturm Graz trotzte dem Premier-League-Klub einen Punkt ab.
Europa League
Sturm belohnt sich mit Punkt gegen Nottingham!
06.11.2025

Niklas Geyrhofer (Sturm-Verteidiger): „Sie sind schon immer wieder gekommen, es war teilweise schwer zu verteidigen. Aber wir haben es über einen Großteil des Spiels gut gemacht, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. In der zweiten Halbzeit wäre gegen Ende schon noch was möglich gewesen.“

Sean Dyche (Nottingham-Trainer): „Es war ein dominanter Auftritt von uns. Wir hatten wenige Spieler zur Verfügung, ich bin sehr zufrieden, wie sie es gemacht haben. In der ersten Halbzeit hatten wir viele Chancen, das Spiel zu entscheiden. In der zweiten Hälfte haben wir es auch ganz gut gemacht, wir sind nie in Bedrängnis gekommen. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen mit den Möglichkeiten, die wir hatten.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
133.489 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
132.927 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.724 mal gelesen
Mehr Europa League
Sturms Säumel:
„Wir haben kämpferisch alles am Platz gelassen“
Letsch zu „Bullen“-2:0
„Spiele zu gewinnen, das fühlt sich immer gut an!“
Europa League
Goldtor von Arnautovic! RS Belgrad besiegt Lille
Europa League
Sturm belohnt sich mit Punkt gegen Nottingham!
2:0 gegen Go Ahead
Europa-Bann gebrochen! Salzburg holt ersten Sieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf