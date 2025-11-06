Was man nach dem Duell von Sturm Graz und Nottingham Forest in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Es war eine sehr, sehr gute Leistung, der Punkt ist verdient, weil wir super dagegen gehalten haben. Wir haben kämpferisch alles am Platz gelassen, in einigen Situationen hatten wir auch das nötige Spielglück. Unterm Strich können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit waren wir eine Spur aktiver, hatten einige Ballgewinne, die eine oder andere Situation hätten wir vielleicht besser ausspielen können.“
Niklas Geyrhofer (Sturm-Verteidiger): „Sie sind schon immer wieder gekommen, es war teilweise schwer zu verteidigen. Aber wir haben es über einen Großteil des Spiels gut gemacht, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. In der zweiten Halbzeit wäre gegen Ende schon noch was möglich gewesen.“
Sean Dyche (Nottingham-Trainer): „Es war ein dominanter Auftritt von uns. Wir hatten wenige Spieler zur Verfügung, ich bin sehr zufrieden, wie sie es gemacht haben. In der ersten Halbzeit hatten wir viele Chancen, das Spiel zu entscheiden. In der zweiten Hälfte haben wir es auch ganz gut gemacht, wir sind nie in Bedrängnis gekommen. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen mit den Möglichkeiten, die wir hatten.“
