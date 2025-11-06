Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Es war eine sehr, sehr gute Leistung, der Punkt ist verdient, weil wir super dagegen gehalten haben. Wir haben kämpferisch alles am Platz gelassen, in einigen Situationen hatten wir auch das nötige Spielglück. Unterm Strich können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit waren wir eine Spur aktiver, hatten einige Ballgewinne, die eine oder andere Situation hätten wir vielleicht besser ausspielen können.“