„Militante Veganerin“ lässt Rampensäue auszucken

Und als die „Militante Veganerin“ auch noch auf Elizabeth mit der Frage losging, ob sie es denn gutheißen würde, wenn Ferry vor ihr eine Katze töten und grillen würde, lagen die Nerven endgültig blank. „Das war einfach nur noch so ridiculous, ich hab‘ mir gedacht, was soll das“, seufzte die eigentlich stets auf gute Stimmung bedachte „Bauer sucht Frau“-Kurven-Queen.