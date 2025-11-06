„Militante Veganerin“ lässt Rampensäue auszucken

Ihr Ruf eilt ihr voraus, weshalb der Schock bei den Rampensäuen am Donnerstag auch riesengroß war, als die „Militante Veganerin“ mit ihrem Freund Tobias ins Forsthaus einzog. Und es brauchte wirklich nicht lange, bis die Stimmung vollends kippte ...
Dabei war gerade erst der letzte Forsthaus-Zoff geklärt worden. Zwischen Daniel und Sabrina kam es in der Nacht zuvor nämlich zum Eklat – weil er mit Zoe geflirtet hatte. Ein unflätiges Wort und ein dem rutschigen Teppich geschuldeter Sturz und schon eskalierte die Lage zwischen dem Ex-Liebespaar.
Nachzügler schocken Rampensäue
Doch wie immer kühlten sich die durch den Alkohol erhitzten Gemüter auch dieses Mal am nächsten Morgen ab und die Rampensäue konnten sich wieder dem leiblichen Wohl zuwenden. Die Rechnung haben „Grillmeister“ Patrick und seine nach Burgern durstenden Mitbewohner ohne den neuesten Zugang im Forsthaus gemacht.
Denn ausgerechnet in dem Moment, in dem der „Tinderreisen“-Star gekonnt den Pfannenwender schwang, um das Fleischlaberl auch auf der anderen Seite kross zu braten, kündigten sich die „Militante Veganerin“ Raffaela und ihr ebenso veganer Freund Tobias im Forsthaus an.
„Geh schleich di, Oida!“
Linda erkannte Raffaela sofort. „Ist das die militante Veganerin?“, fragte sie entsetzt. Und Patrick reagierte umgehend mit einem deftigen „Geh schleich di, Oida!“, während Christian nur ein langgezogenes „Nein!“ herausbrachte. Der Schock über den Neu-Einzug stand auch Zoe, Hanna und Sabrina ins Gesicht geschrieben.
Doch fürchteten sich die Rampensäue etwa umsonst? Keineswegs! Denn schon beim ersten Zusammentreffen am Gang flogen die Fetzen. Der Grund: Yessica wagte es, verzweifelt zu seufzen: „Aber Fleisch braucht man zum Essen.“ Zu viel für die „Militante Veganerin“, die sogleich ihre Krallen ausfuhr.
Und gar nicht mehr einziehen wollte. Weshalb die gemütliche Grillerei umgehend zum Spießrutenlauf werden sollte und Vanessa und Zoe versuchten, ihre Burger im Geheimen zu verdrücken.
„Die brauch i genauso wie einen Fußpilz“
Die permanenten und durchaus aggressiven Belehrungen der „Militanten Veganerin“, warum man auf Fleisch und Tierprodukte verzichten sollte, zerrten auch an den Nerven von Patrick, der am Grill sogleich „Deppate!“ fluchte. „Die brauch i genauso wie einen Fußpilz“, schimpfte Patrick weiter, bevor er einer Standpauke von Raffaela nur durch einen echten Pipi-Notfall entfliehen konnte.
Und als die „Militante Veganerin“ auch noch auf Elizabeth mit der Frage losging, ob sie es denn gutheißen würde, wenn Ferry vor ihr eine Katze töten und grillen würde, lagen die Nerven endgültig blank. „Das war einfach nur noch so ridiculous, ich hab‘ mir gedacht, was soll das“, seufzte die eigentlich stets auf gute Stimmung bedachte „Bauer sucht Frau“-Kurven-Queen.
„Militante Veganerin“ auch auf OnlyFans!
Und noch ein Fakt sorgte für Lästereien bei den Rampensäuen – dass die „Militante Veganerin“ ihr Fleisch auf OnlyFans zur Schau stellt! „Der Fact ist crazy“, stänkerte auch Marvin. „Achtet sie dann auch darauf, dass sie nur Geld von Veganern bekommt?“, sinnierte hingegen Sandra. „Oder ist ihr das dann scheißegal, weil es eh nur ums Geld geht?“
Eins scheint fix: Die „Militante Veganerin“ und ihr Tobias werden den Rampensäuen noch jede Menge Nerven kosten. Vor allem, da sie als Nachzügler beim „Großen Absägen“ erstmal geschützt sind.
Wer schlussendlich die Koffer packen muss? Das sehen Sie am nächsten Donnerstag bei einer neuen Folge „Forsthaus Rampensau“, wie immer ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
