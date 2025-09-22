Mit diesen Tipps wachen Sie morgens erholt auf!

Die meisten brauchen zehn bis 20 Minuten, um einzuschlafen

Wie viel Nachtruhe wir benötigen, hängt stark vom Lebensalter ab. Neugeborene schlafen bis zu 17 Stunden täglich, Schulkinder neun bis elf, Jugendliche etwa acht bis zehn, Erwachsene zwischen sieben und neun und ältere Personen sieben bis acht Stunden. Die meisten Menschen brauchen im Übrigen zehn bis 20 Minuten, bevor sie in den Schlaf finden.