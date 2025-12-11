Anti-Schnarch-Training bringt endlich Ruhe im Bett

Wenn der eigene Partner Nacht für Nacht so laut schnarcht, dass man kein Auge zu bekommt, ist das mehr als unangenehm. Die „Krone“ zeigt Ihnen, was dagegen helfen kann – außer seinen Liebsten auf die Wohnzimmercouch zu verbannen. Die Lösung sind einfache Übungen vom Schnarch-Therapeuten.