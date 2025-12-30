Wien: Jennis Mörder kehrte an den Tatort zurück

Gewürgt – und auch geschlagen?

Überhaupt hatte Clemens T., der seit 2024 Mairon K. heißt – „mit einer Namensänderung wollte ich mit meiner dunklen Vergangenheit abschließen“ –, bei der Rekonstruktion seines Verbrechens einige Erinnerungslücken. „Ich habe keine Ahnung, welche Kleidung meine Freundin bei dem Kampf trug“, behauptete der 32-Jährige; und, dass er vergessen hätte, wieso er die Leiche ausgezogen hatte, bevor er sie in eine Wäschekiste packte.