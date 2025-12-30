Vorteilswelt
In Doha

Carlsen zum neunten Mal Blitzschach-Weltmeister

Sport-Mix
30.12.2025 20:40
Magnus Carlsen
Magnus Carlsen(Bild: AFP/MAHMUD HAMS)

Magnus Carlsen hat sich seinen nächsten WM-Titel geholt. 

Zwei Tage nach seinem Triumph im Schnellschach gewann der 35-jährige Norweger am Dienstag auch und zum neunten Mal die Blitzschach-Weltmeisterschaft.

Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Finale in Doha gegen den 21-jährigen Usbeken Nodirbek Abdusattorov mit 2,5:1,5 durch. Damit gelang Carlsen wie schon 2014, 2019, 2022 und 2023 das Double.

