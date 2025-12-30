Carlsen zum neunten Mal Blitzschach-Weltmeister

Verstappen für F1-Piloten wieder Fahrer des Jahres
Tiefpunkt für Hamilton
Magnus Carlsen hat sich seinen nächsten WM-Titel geholt.
Zwei Tage nach seinem Triumph im Schnellschach gewann der 35-jährige Norweger am Dienstag auch und zum neunten Mal die Blitzschach-Weltmeisterschaft.
Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Finale in Doha gegen den 21-jährigen Usbeken Nodirbek Abdusattorov mit 2,5:1,5 durch. Damit gelang Carlsen wie schon 2014, 2019, 2022 und 2023 das Double.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.