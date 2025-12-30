Nigeria bei Afrika Cup mit makelloser Gruppenphase

Nigeria, das die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr verpasst hat, schonte einige Spieler, dominierte aber das Geschehen. Paul Onuachu (28.) und Raphael Onyedika mit einem Doppelpack (62., 67.) sorgten für eine 3:0-Führung, Rogers Mato (75.) gelang der Ehrentreffer. Uganda setzte drei Torhüter ein, weil der Standard-Torhüter in der Pause verletzt ausgetauscht und sein Ersatzmann in der 56. Minute ausgeschlossen wurde.