Nigeria bei Afrika Cup mit makelloser Gruppenphase

Nigeria ist ohne Punkteverlust ins Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups in Marokko eingezogen. Der unterlegene Finalist von 2023/24 bezwang am Dienstag in Fes Uganda mit 3:1 (1:0) und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg.
Im Parallelspiel der Gruppe C in Rabat trennten sich Tunesien und Tansania 1:1 (1:0), womit beide den Aufstieg schafften.
Nigeria, das die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr verpasst hat, schonte einige Spieler, dominierte aber das Geschehen. Paul Onuachu (28.) und Raphael Onyedika mit einem Doppelpack (62., 67.) sorgten für eine 3:0-Führung, Rogers Mato (75.) gelang der Ehrentreffer. Uganda setzte drei Torhüter ein, weil der Standard-Torhüter in der Pause verletzt ausgetauscht und sein Ersatzmann in der 56. Minute ausgeschlossen wurde.
