Kennedy-Enkelin erliegt schwerer Krebserkrankung

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie. In dem Text schrieb sie auch über ihr Verhältnis zu ihrem Cousin Robert F. Kennedy Jr., dem derzeitigen US-Gesundheitsminister. Sie kritisierte ihren Cousin für die drastische Kürzung von Mitteln für die Impfstoffforschung. „Bobby ist ein bekannter Impfgegner“, schrieb sie.