Wurde nur 35 Jahre alt

Kennedy-Enkelin erliegt schwerer Krebserkrankung

Society International
30.12.2025 21:52
Archivbild
Archivbild

Tatiana Schlossbergs Schicksal hat unzählige Amerikaner bewegt, ihre schwere Erkrankung wurde erst vor Kurzem öffentlich. Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy ist nun im Alter von 35 Jahren gestorben ...

0 Kommentare

„Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben“ hieß es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation. In einem Essay, der von „New York Times“ vergangenen Monat veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen den Blutkrebs thematisiert.

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie. In dem Text schrieb sie auch über ihr Verhältnis zu ihrem Cousin Robert F. Kennedy Jr., dem derzeitigen US-Gesundheitsminister. Sie kritisierte ihren Cousin für die drastische Kürzung von Mitteln für die Impfstoffforschung. „Bobby ist ein bekannter Impfgegner“, schrieb sie.

Schlossberg kritisierte vor allem die Kürzung von Geldern für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, „eine Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten helfen könnte“. Ihr Cousin habe „nie in der Medizin, im öffentlichen Gesundheitswesen oder in der Regierung gearbeitet“.

Kennedy-Enkelin war als Journalistin tätig
Schlossberg hatte 2017 ihrem Studienkollegen George Moran von der Elite-Universität Yale das Jawort gegeben. Ihre Mutter ist Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis. Caroline Kennedy bekam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg drei Kinder, neben Tatiana noch die Tochter Rose und den Sohn John.

Nach eigenen Angaben beschäftigte sich Schlossberg als Journalistin mit dem Klimawandel und der Umwelt. Neben der „New York Times“ erschienen ihre Texte auch bei der „Washington Post“, „The Atlantic“, „Vanity Fair“ und in weiteren namhaften Medien.

