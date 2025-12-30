Vorteilswelt
„Spiel attraktiver“

FIFA-Boss plant heftige Änderung der Abseitsregel

Fußball International
30.12.2025 21:28
Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/APA/Frederic J. BROWN)

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich offen für eine mögliche Änderung der Abseitsregel im Fußball gezeigt. Und dieser Vorschlag wäre eine richtige Regel-Revolution!

0 Kommentare

„Wie können wir das Spiel offensiver und attraktiver machen“, sagte Infantino beim World Sports Summit in Dubai. Dabei schaue man sich auch die Abseitsregel an.

(Bild: GEPA)

  Seit längerem laufen auf FIFA-Initiative Tests zu einem Vorschlag von Ex-Trainer Arsene Wenger aus dem Februar 2020. Demzufolge soll sich ein Spieler nicht im Abseits befinden, solange sich noch ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, auf gleicher Höhe mit dem vorletzten gegnerischen Spieler befindet. Derzeit steht ein Spieler im Abseits, wenn nur eines dieser Körperteile näher am Tor ist als der vorletzte Gegner.

Regelhüter erlaubten Tests
Vielleicht werde es in Zukunft so sein, dass der Stürmer vor dem Verteidiger sein müsse, um Abseits zu stehen, sagte Infantino. Bereits vor mehr als fünf Jahren hatte der Franzose Wenger in seiner Funktion als FIFA-Direktor für globale Fußballförderung diesen Vorschlag unterbreitet.

Arsene Wenger
Arsene Wenger(Bild: AP/Chris Carlson)

Der Weltverband bat die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) damals, dies testen zu dürfen. Die Corona-Pandemie hatte die angestrebten Tests jedoch zunächst verhindert. Das nächste IFAB-Treffen findet am 20. Jänner in London statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
