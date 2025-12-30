Löscheinsatz beendet, Wegsperren aufgehoben

„Vielen Dank an alle Einsatzkräfte, die dafür gesorgt haben, dass der Waldbrand nun endgültig gelöscht werden konnte“, sagte Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber und betonte, dass zeitweise 150 Menschen im Einsatz gestanden seien, die unter sehr schwierigen Bedingungen gegen die Flammen gekämpft haben.

Viele Organisationen beteiligt

„Danke auch an alle weiteren Organisationen und Behörden, mit denen wir dieses Feuer gemeinsam löschen konnten: Von der Bergrettung über die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Polizei, das Rote Kreuz, das Bundesheer, den ÖAMTC, oder den städtischen Ämtern sowie den zwölf Feuerwehreinheiten aus Innsbruck-Stadt, Innsbruck-Land, Imst und Schwaz, die hier in einer ausgezeichneten Zusammenarbeit Schlimmeres verhindert haben, erklärte Anzengruber.