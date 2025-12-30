Sie ist 34 Jahre jünger: Liebes-Aus bei Mel Gibson

Die Trennung bestätigte das Paar dem US-Magazin „People“. Gibson und Ross leben demnach bereits seit rund einem Jahr getrennt. „Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel unseres Lebens zu beenden, sind wir mit einem wunderbaren Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern für ihn sein“, erklärten Gibson und Ross gemeinsam in einem Statement, aus dem „People“ zitierte.