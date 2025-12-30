Sie ist 34 Jahre jünger: Liebes-Aus bei Mel Gibson

Hollywoodstar Mel Gibson hat schon wieder Pech in der Liebe! Der neunfache Vater und die Drehbuchautorin Rosalind Ross haben sich nach neun Jahren Beziehung getrennt. Obwohl sich ihre Wege trennen, wollen sie ihren Sohn in den Fokus stellen.
Die Trennung bestätigte das Paar dem US-Magazin „People“. Gibson und Ross leben demnach bereits seit rund einem Jahr getrennt. „Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel unseres Lebens zu beenden, sind wir mit einem wunderbaren Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern für ihn sein“, erklärten Gibson und Ross gemeinsam in einem Statement, aus dem „People“ zitierte.
Gibson hat insgesamt neun Kinder
Der 69-jährige Schauspieler und Regisseur und die 35-jährige Autorin wollen ihren achtjährigen Sohn Lars demnach weiterhin gemeinsam erziehen. Kennengelernt hatte sich das Paar 2014 über gemeinsame Freunde.
Sohn Lars kam 2017 zur Welt – kurz vor Gibsons Oscar-Nominierung als bester Regisseur für das Kriegsdrama „Hacksaw Ridge“.
Gibson hat insgesamt neun Kinder. Aus seiner Ehe mit Robyn Moore stammen sieben, zudem hat er eine Tochter mit der Musikerin Oksana Grigorieva. Zuletzt arbeitete der Schauspieler an der Fortsetzung seines Bibelfilms „The Passion of the Christ“.
