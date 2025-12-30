Vorteilswelt
Tiefpunkt für Hamilton

Verstappen für F1-Piloten wieder Fahrer des Jahres

Formel 1
30.12.2025 22:12
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/FADEL SENNA)

Den fünften WM-Titel in Serie hat Max Verstappen um zwei Punkte verpasst, für seine Kollegen in der Formel 1 ist der Niederländer aber unverändert die Nummer eins. 

Der Red-Bull-Fahrer wurde in einer Umfrage unter den F1-Piloten zum fünften Mal hintereinander zum Fahrer des Jahres gewählt. Auch die Teamchefs hatten den 28-Jährigen in einer eigenen Umfrage auf Platz eins.

Weltmeister Lando Norris
Weltmeister Lando Norris(Bild: AP/Associated Press)

Hamilton nicht in Top Ten
Weltmeister Lando Norris (McLaren) belegte in der Fahrer-Umfrage hinter Verstappen den zweiten Platz vor George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari). Erstmals seit Einführung der Wahl im Jahr 2018 schaffte es der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) nicht unter die Top Ten.

Folgen Sie uns auf