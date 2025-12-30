Verstappen für F1-Piloten wieder Fahrer des Jahres
Tiefpunkt für Hamilton
Den fünften WM-Titel in Serie hat Max Verstappen um zwei Punkte verpasst, für seine Kollegen in der Formel 1 ist der Niederländer aber unverändert die Nummer eins.
Der Red-Bull-Fahrer wurde in einer Umfrage unter den F1-Piloten zum fünften Mal hintereinander zum Fahrer des Jahres gewählt. Auch die Teamchefs hatten den 28-Jährigen in einer eigenen Umfrage auf Platz eins.
Hamilton nicht in Top Ten
Weltmeister Lando Norris (McLaren) belegte in der Fahrer-Umfrage hinter Verstappen den zweiten Platz vor George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari). Erstmals seit Einführung der Wahl im Jahr 2018 schaffte es der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) nicht unter die Top Ten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.