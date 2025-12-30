Vorteilswelt
EINWÜRFE: FOLGE 79

Der Kapitän im Studio, der Krimi am Eis

Kärnten
30.12.2025 21:00

Ein Spiel der Runde, das diesem Namen mehr als gerecht wurde, ein richtungsweisender Studiogast und große Diskussionen rund um den Ligabetrieb.

Im aktuellen Krone-Sport-Podcast stand das Duell zwischen den Spartans Althofen und den Tarco Wölfe Klagenfurt im Mittelpunkt, ein echtes Spitzenspiel der Division 2 Ost, das erneut an Spannung kaum zu überbieten war. Wie schon eine Woche zuvor lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, damals mit dem besseren Ende für die Spartans in der Overtime, diesmal setzten sich die Althofener knapp mit 8:7 in der regulären Spielzeit durch. Tempo, Einsatz, wunderschöne Tore und intensive Szenen prägten ein Spiel, das Werbung für das Kärntner Unterhaus war und dessen Nachhall weit über die 60 Minuten hinausging. Passend dazu war der Kapitän der Spartans im Studio zu Gast und gab tiefe Einblicke in das Spiel, die Mannschaft und die aktuelle Situation in der Liga.

