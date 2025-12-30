Führung folgte in Trainerfrage Katzers Vorschlag

Favorit auf die Stöger-Nachfolge war stets Hoff Thorup. Sein Name sickerte bereits vor einer Woche durch. Der erst 36-jährige Däne war bis April bei Norwich in der Championship tätig. Rapids zweiter Kandidat war Henrik Rydström, der Anfang Dezember auch noch bei Ajax Amsterdam gehandelt wurde. Der 49-jährige Schwede war selbst Fußball-Profi, hat auch eine längere Trainer-Vita. Bis September war er fast drei Jahre bei Malmö FF – den Tradtionsverein führte er zu zwei Meistertiteln und einem Cupsieg.