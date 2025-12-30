Führung folgte in Trainerfrage Katzers Vorschlag

Rapid gab am Dienstagabend die Verpflichtung des Dänen Johannes Hoff Thorup als neuen Chef-Trainer bekannt. Präsident Alexander Wrabetz spricht von mehreren Kandidaten und einem guten Vorschlag von Markus Katzer
„Wir haben uns bewusst fast den gesamten Dezember Zeit genommen, um eine möglichst gute Lösung zu finden“, sagte Rapid-Präsident Alexander Wrabetz über die Trainersuche. „Es gab einige bestens geeignete Persönlichkeiten für diese Position.“
Favorit auf die Stöger-Nachfolge war stets Hoff Thorup. Sein Name sickerte bereits vor einer Woche durch. Der erst 36-jährige Däne war bis April bei Norwich in der Championship tätig. Rapids zweiter Kandidat war Henrik Rydström, der Anfang Dezember auch noch bei Ajax Amsterdam gehandelt wurde. Der 49-jährige Schwede war selbst Fußball-Profi, hat auch eine längere Trainer-Vita. Bis September war er fast drei Jahre bei Malmö FF – den Tradtionsverein führte er zu zwei Meistertiteln und einem Cupsieg.
„Mit großer Überzeugung“ zugestimmt
Bei den finalen Kandidaten hätten sich die gesamte Geschäftsführung und das Präsidium ein persönliches Bild machen können, heißt es von Rapid. Bei Hoff Thorup lobte Wrabetz unter anderem dessen „große Expertise in der Arbeit mit jungen Potenzialspielern“. Aufgrund des positiven Eindrucks und Hoff Thorups Vita habe man Katzers Vorschlag „mit großer Überzeugung“ zugestimmt.
