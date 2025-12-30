Siegesserie von Leader KAC endet in Ljubljana

Der KAC war mit fünf Erfolgen hintereinander zum Tabellendritten nach Slowenien gereist. Nach einer halben Stunde lag der Vizemeister auch in Ljubljana 2:1 voran, verspielte aber innerhalb von 101 Sekunden die Führung. Die Grazer nutzten den Umfaller, gewannen auch ihr drittes Spiel nach der kurzen Weihnachtspause und sind nun in Schlagdistanz zum KAC. Titelverteidiger Salzburg holte mit einem 4:0 bei Schlusslicht HC Innsbruck den achten Sieg in Serie, der punktegleiche HCB Südtirol fertigte in Bozen die Pioneers Vorarlberg mit 5:0 ab.