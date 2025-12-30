Sechsjähriger Bub verlor bei Skiunfall Bewusstsein

Ein sechsjähriger Skifahrer ist am Dienstag in der Obersteiermark schwer gestürzt. Er soll mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein, kam in schneeloses Gelände und erlitt Kopfverletzungen.
Das Drama ereignete sich gegen 10.15 Uhr beim Tockneralmlift in Krakauebene (Bezirk Murau). Der einheimische Bub befuhr den dortigen FIS-Hang. Laut Angaben anderer Skifahrer soll er mit hoher Geschwindigkeit talwärts gefahren sein. Aus unbekannter Ursache verlor er die Herrschaft über seine Ski und stürzte über den Pistenrand in schneeloses Gelände.
Trotz Helm schwere Kopfverletzungen
Der Sechsjährige erlitt trotz Helms schwere Kopfverletzungen und blieb abseits der Piste bewusstlos liegen. Eine Skifahrerin fand ihn kurz danach und setzte die Rettungskette in Gang. Die Pistenrettung brachte den Buben mittels Akia bis zum Hubschrauberlandeplatz, wo er vom „Alpin 1“-Heli-Team übernommen und ins UKH Klagenfurt geflogen wurde.
Vorerst gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Skifahrer, unmittelbare Augenzeugen des Sturzes gibt es aber offenbar nicht. Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.