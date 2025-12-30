Vorteilswelt
Sturz mit hohem Tempo

Sechsjähriger Bub verlor bei Skiunfall Bewusstsein

Steiermark
30.12.2025 20:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: photalo/stock.adobe.com, Symbolbild)

Ein sechsjähriger Skifahrer ist am Dienstag in der Obersteiermark schwer gestürzt. Er soll mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein, kam in schneeloses Gelände und erlitt Kopfverletzungen.

Das Drama ereignete sich gegen 10.15 Uhr beim Tockneralmlift in Krakauebene (Bezirk Murau). Der einheimische Bub befuhr den dortigen FIS-Hang. Laut Angaben anderer Skifahrer soll er mit hoher Geschwindigkeit talwärts gefahren sein. Aus unbekannter Ursache verlor er die Herrschaft über seine Ski und stürzte über den Pistenrand in schneeloses Gelände.

Trotz Helm schwere Kopfverletzungen
Der Sechsjährige erlitt trotz Helms schwere Kopfverletzungen und blieb abseits der Piste bewusstlos liegen. Eine Skifahrerin fand ihn kurz danach und setzte die Rettungskette in Gang. Die Pistenrettung brachte den Buben mittels Akia bis zum Hubschrauberlandeplatz, wo er vom „Alpin 1“-Heli-Team übernommen und ins UKH Klagenfurt geflogen wurde.

Vorerst gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Skifahrer, unmittelbare Augenzeugen des Sturzes gibt es aber offenbar nicht. Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.

