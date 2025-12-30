Sechsjähriger Bub verlor bei Skiunfall Bewusstsein

Trotz Helm schwere Kopfverletzungen

Der Sechsjährige erlitt trotz Helms schwere Kopfverletzungen und blieb abseits der Piste bewusstlos liegen. Eine Skifahrerin fand ihn kurz danach und setzte die Rettungskette in Gang. Die Pistenrettung brachte den Buben mittels Akia bis zum Hubschrauberlandeplatz, wo er vom „Alpin 1“-Heli-Team übernommen und ins UKH Klagenfurt geflogen wurde.