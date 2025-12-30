Vorteilswelt
Schwer verletzt:

Baum brach beim Fällen auseinander, traf Arbeiter

Oberösterreich
30.12.2025 20:07
Der Unfall in Pollham passierte beim Baumfällen
Der Unfall in Pollham passierte beim Baumfällen(Bild: Michaela Tesch-Wessely)

Kurz vor dem Jahreswechsel passierte in Oberösterreich noch ein schlimmer Forstunfall. Ein Stamm brach beim Fällen in zwei Teile und einer davon erwischte den Arbeiter, der dabei schwer verletzt wurde.

Der 56-Jährige arbeitete am Nachmittag des 30. Dezember 2025 alleine auf einem Waldgrundstück in Pollham und wollte Holz schlägern. Als er gegen 15.05 Uhr eine Esche fällte, brach diese auseinander und ein Stück des Baumstammes federte auf seine Brust ab.

Opfer zu Boden gerissen
Durch diesen heftigen Schlag wurde der 56-Jährige zu Boden gerissen. Die Ersthelfer des Roten Kreuzes forderten den Notarzt nach, der den Schwerverletzten in das Klinikum Wels einlieferte.

