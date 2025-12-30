Vorteilswelt
Kinder an Bord

Urlauber kollidierten, sechs Personen verletzt

Chronik
30.12.2025 20:53
In den Fahrzeugen saßen jeweils zwei Erwachsene und drei Kinder.
In den Fahrzeugen saßen jeweils zwei Erwachsene und drei Kinder.(Bild: ZOOM Tirol)

Zwei Urlauberautos krachten am Dienstag auf einer Kreuzung im Zillertal zusammen. Durch den heftigen Anprall ging auch ein Brückengeländer in die Brüche. 

Am Dienstag gegen 8.20 Uhr kam es auf der L298 im Gemeindegebiet von Hart im Zillertal in einem Kreuzungsbereich zur Kollision des Pkw einer 44-jährigen Deutschen und dem Pkw eines 36-jährigen Deutschen, als die 44-Jährige mit ihrem Auto in die Kreuzung einfuhr. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils fünf Personen, je zwei Erwachsene und drei Kinder, besetzt.

Brückengeländer brach
Bei der Kollision wurde der Pkw des 38-Jährigen in Richtung Brückengeländer geschleudert, welches durch die Wucht des Anpralls brach. Beide Pkw wurden durch den Unfall beschädigt.

Durch den Unfall wurden nach derzeitiger Kenntnis drei Erwachsene und drei Kinder unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt zur weiteren Abklärung ins BKH Schwaz gebracht.

Tirol
Mehr Chronik
