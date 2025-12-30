Urlauber kollidierten, sechs Personen verletzt

Am Dienstag gegen 8.20 Uhr kam es auf der L298 im Gemeindegebiet von Hart im Zillertal in einem Kreuzungsbereich zur Kollision des Pkw einer 44-jährigen Deutschen und dem Pkw eines 36-jährigen Deutschen, als die 44-Jährige mit ihrem Auto in die Kreuzung einfuhr. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils fünf Personen, je zwei Erwachsene und drei Kinder, besetzt.