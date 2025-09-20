Kärntner Baustoffriese wächst weltweit weiter

„Das war nach dem Aufholbedarf nach Corona zu erwarten, wir haben aber frühzeitig internationalisiert. Nicht überall läuft es rund, doch wir sind dadurch in allen Wachstumsregionen dabei“, erklärt Vorstandschef Michael Junghans. „Europa ist mit 70 Prozent Umsatzanteil stärkste Region, doch als einzelnes Land sind die USA voran. Dort haben wir groß ausgebaut, sind jetzt aber auch teilweise von den Zöllen für Vorprodukte betroffen und fahren bei weiteren Ausbauplänen nun auf Sicht.“ Große Chancen sieht Junghans vor allem im Rohr-Geschäft, das mit etwa 500 Millionen Euro Umsatz der größte Bereich ist.