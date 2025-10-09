Rückenschmerz: Mythos von der „falschen“ Haltung

Ratschläge wie: „Gerade sitzen!“ oder „Aus den Knien heben“, begleiten uns von Kindheit an, wie Harald Kriener, Sportphysiotherapeut in Amstetten (NÖ), berichtet. Doch Menschen, die sich ständig bemühen, „richtig“ zu sitzen oder zu heben, bewegen sich oft zu steif und angespannt – genau das kann Kreuzweh fördern. „Wer schon einmal Schmerzen im Handgelenk hatte, weiß, dass eine dauerhaft angespannte Faust die Beschwerden sicher nicht verbessert. Genauso wenig hilft es einem schmerzenden Rücken, ihn krampfhaft in einer bestimmten Haltung zu fixieren“, so Harald Kriener.“