Zahl der Geisterfahrer im Vorjahr leicht gestiegen

Kärnten führt Ranking an

Bei den Bundesländern führt Kärnten erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 die Reihung an und hat mit 93 Geisterfahrern die historisch größte Anzahl, Tirol mit 25 den historisch kleinsten Wert. Auf Rang zwei folgt die Steiermark (84) vor Niederösterreich (77), das erstmals nicht in den Top zwei aufscheint. Die wenigsten Falschfahrer werden wie schon in den Jahren davor in Wien gemeldet, der Wert lag 2025 bei elf.