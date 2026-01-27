Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Villach als „Hotspot“

Zahl der Geisterfahrer im Vorjahr leicht gestiegen

Österreich
27.01.2026 08:25
(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

425 Geisterfahrer sind 2025 im Ö3-Verkehrsservice gemeldet worden, was einen Anstieg um 25 Fälle oder sechs Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Dabei wurden zwei Menschen getötet (2024 ebenfalls zwei Tote), vier Personen schwer verletzt und 13 Personen leicht verletzt. Zum Bundesland mit den meisten Geisterfahrern wurde Kärnten, wo sich auch der „Geisterfahrer-Hotspot“ Österreichs befindet.

0 Kommentare

Insgesamt ereigneten sich 13 Unfälle mit Geisterfahrern, um zwei mehr als im Jahr davor. Hauptgründe für Geisterfahrten sind Alkohol- und Drogeneinfluss, aber auch Überforderung und Ablenkung, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Ö3-Geisterfahrerstatistik.

Kärnten führt Ranking an
Bei den Bundesländern führt Kärnten erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 die Reihung an und hat mit 93 Geisterfahrern die historisch größte Anzahl, Tirol mit 25 den historisch kleinsten Wert. Auf Rang zwei folgt die Steiermark (84) vor Niederösterreich (77), das erstmals nicht in den Top zwei aufscheint. Die wenigsten Falschfahrer werden wie schon in den Jahren davor in Wien gemeldet, der Wert lag 2025 bei elf.

Die Infografik zeigt die Entwicklung der Geisterfahrer-Meldungen in Österreich von 2000 bis 2025 sowie einen Vergleich der Meldungen nach Bundesländern im Jahr 2025. Die Zahl der Meldungen lag 2004 mit 550 am höchsten und erreichte 2025 einen Wert von 425. Kärnten verzeichnet 2025 mit 93 die meisten Meldungen, gefolgt von der Steiermark mit 84 und Niederösterreich mit 77. Quelle: Ö3.
~

Die Südautobahn (A2) bleibt die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern, gefolgt von der Westautobahn (A1) und der Tauernautobahn (A10). Der „Wörtherseeabschnitt“ in Kärnten auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach ist mit 25 Meldungen das vierte Mal in Folge das Autobahnteilstück mit den (in absoluten Zahlen) meisten Meldungen. Dieses Teilstück ist laut den Angaben auch jenes mit den insgesamt meisten Falschfahrern seit Beginn der Aufzeichnungen.

„Geisterfahrer-Hotspot“ bleibt der Großraum Villach
Als „Geisterfahrer-Hotspot“ gilt wie im Vorjahr der Großraum Villach, wo auf der A2 (Klagenfurt-Arnoldstein), der A10 (Villach-Spittal), der A11 (gesamter Verlauf) und am Knoten Villach insgesamt 69 Geisterfahrer gezählt werden – das entspricht wie schon 2024 16 Prozent aller Falschfahrer in ganz Österreich. Oder anders ausgedrückt: Jeder sechste Geisterfahrer wird im Großraum Villach gesichtet.

Lesen Sie auch:
Allein am Knoten Villach wurden im vergangenen Jahr 65 Geisterfahrer gemeldet
Krone Plus Logo
Kilometerlanger Irrweg
Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig
10.12.2025
Schlimmeres verhindert
Asfinag-Helden stoppten Geisterfahrer in Tunnel
25.01.2026
23 Sanitäter
Geisterfahrer prallte gegen Auto: Sechs Verletzte!
24.12.2025
Autobahn gesperrt
Als Geisterfahrer Richtung Linz gefahren: Unfall!
22.12.2025

Geisterfahrten bleiben ein „Freizeitphänomen“: Der stärkste Wochentag ist der Sonntag, im Tagesverlauf sind die Geisterfahrer mehrheitlich am späten Abend zwischen 21.00 und 24.00 Uhr unterwegs. Die Zeitspanne zwischen der Erstmeldung und der Entwarnung beträgt auf Ö3 durchschnittlich 15 Minuten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
262.306 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.507 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.533 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Österreich
Falsche Krebs-Diagnose
Ärzte-Pfusch: „Haben mich lebenslang beschädigt“
Villach als „Hotspot“
Zahl der Geisterfahrer im Vorjahr leicht gestiegen
Ortet „Luft nach oben“
Neo-Spitälerchef Thomas Klestil will vieles ändern
„Schock meines Lebens“
Garage leer! Wer stahl das Auto von Hermine (85)?
„Schon das dritte Mal“
Kirche in Kärnten komplett verwüstet aufgefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf