Flicks „größte Enttäuschung“: Juwel hat neuen Klub

Mit seinem Wunsch, den Verein verlassen zu wollen, hat Dro Fernandez für Entsetzen beim FC Barcelona und Trainer Hansi Flick gesorgt. Jetzt unterschrieb das 18-jährige Juwel bei Paris Saint-Germain.
Der Youngster, der 2022 von Val Minor Nigran kommend zu Barcas Akademie „La Masia“ stieß, gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Folglich unternahm der Klub alles, um Dro langfristig zu binden, und bereitete die Vertragsverlängerung schon vor. Erfolglos. Der spanische Nachwuchs-Nationalspieler teilte dem Verein mit, den viel zitierten nächsten Schritt machen zu wollen.
Cheftrainer Hansi Flick zeigte sich von der Entscheidung schwer enttäuscht. Laut der Zeitung „Sport“ soll er von der „größten Enttäuschung meines Lebens“ gesprochen haben. Flick dürfte mit dem Megatalent langfristig geplant haben, Dro war in der Vergangenheit schon immer wieder bei den Profis zum Einsatz gekommen.
Unterschrift in Paris
Jetzt steht jedenfalls Dros neuer Klub fest: Am Montagabend gab Paris Saint-Germain die Verpflichtung des Supertalent bekannt.
Der Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2030, die Ablösesumme soll bei acht Millionen Euro liegen. Seine Ausstiegsklausel bei den Katalanen betrug sechs Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.