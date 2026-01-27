Flicks „größte Enttäuschung“: Juwel hat neuen Klub

Der Youngster, der 2022 von Val Minor Nigran kommend zu Barcas Akademie „La Masia“ stieß, gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Folglich unternahm der Klub alles, um Dro langfristig zu binden, und bereitete die Vertragsverlängerung schon vor. Erfolglos. Der spanische Nachwuchs-Nationalspieler teilte dem Verein mit, den viel zitierten nächsten Schritt machen zu wollen.