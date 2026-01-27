Vorteilswelt
Barca-Kicker haute ab

Flicks „größte Enttäuschung“: Juwel hat neuen Klub

Fußball International
27.01.2026 08:03
Barcelona-Trainer Hansi Flick
Barcelona-Trainer Hansi Flick(Bild: AP/Petr David Josek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit seinem Wunsch, den Verein verlassen zu wollen, hat Dro Fernandez für Entsetzen beim FC Barcelona und Trainer Hansi Flick gesorgt. Jetzt unterschrieb das 18-jährige Juwel bei Paris Saint-Germain.

0 Kommentare

Der Youngster, der 2022 von Val Minor Nigran kommend zu Barcas Akademie „La Masia“ stieß, gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Folglich unternahm der Klub alles, um Dro langfristig zu binden, und bereitete die Vertragsverlängerung schon vor. Erfolglos. Der spanische Nachwuchs-Nationalspieler teilte dem Verein mit, den viel zitierten nächsten Schritt machen zu wollen.

Dro Fernandez
Dro Fernandez(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

Cheftrainer Hansi Flick zeigte sich von der Entscheidung schwer enttäuscht. Laut der Zeitung „Sport“ soll er von der „größten Enttäuschung meines Lebens“ gesprochen haben. Flick dürfte mit dem Megatalent langfristig geplant haben, Dro war in der Vergangenheit schon immer wieder bei den Profis zum Einsatz gekommen.

Unterschrift in Paris
Jetzt steht jedenfalls Dros neuer Klub fest: Am Montagabend gab Paris Saint-Germain die Verpflichtung des Supertalent bekannt.

Der Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2030, die Ablösesumme soll bei acht Millionen Euro liegen. Seine Ausstiegsklausel bei den Katalanen betrug sechs Millionen Euro.

Folgen Sie uns auf