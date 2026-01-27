Minister: Steuergeld nur für Produkte aus Europa

Kein Fördergeld mehr für Private bei „Made in China“

Der geplante Fokus auf Europa wird aber auch die privaten Haushalte treffen. Geht es nach Hattmannsdorfer, wird es künftig für private Haushalte nur mehr Förderungen geben, wenn damit eine europäische Wertschöpfung verbunden ist. Das bedeutet, dass es künftig etwa keinen Zuschuss mehr für Solarpaneele aus China geben wird.