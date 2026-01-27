Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beschaffungskatalog

Minister: Steuergeld nur für Produkte aus Europa

Wirtschaft
27.01.2026 09:00
PV-Module für Private sollen künftig nur mehr gefördert werden, wenn sie „Made in Europe“ sind.
PV-Module für Private sollen künftig nur mehr gefördert werden, wenn sie „Made in Europe“ sind.(Bild: Anna Czapnik – stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Geht es nach Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, sollen Förderungen, etwa für Private, künftig an eine europäische Wertschöpfung gekoppelt werden. Gleichzeitig kündigte er im Bereich der Beschaffung für die öffentliche Hand – also Bund, Länder, Gemeinden und staatsnahe Unternehmen – eine stärkere Ausrichtung auf europäische Anbieter an.

0 Kommentare

Hattmannsdorfer (ÖVP) möchte mehr „Europa zuerst“ – insbesondere, wenn Steuergeld im Spiel ist. Konkret arbeitet man gerade an einem strategischen Beschaffungskatalog für Bund, Länder, Gemeinden und staatsnahe Firmen. Ziel ist es, künftig bei der Beschaffung europäische bzw. österreichische Anbieter zu bevorzugen.

Angestrebt werde ein „patriotisches Vergaberecht“. Dabei soll der europarechtliche Spielraum, den es gibt, maximal ausgenutzt werden, betont der Minister. Besonders streng will man hier bei kritischer Infrastruktur (Energieversorgung, IT, Rechenzentren, Netzinfrastruktur usw.) und Schlüsseltechnologien sein.

Minister Hattmannsdorfer möchte mehr Wertschöpfung in Europa.
Minister Hattmannsdorfer möchte mehr Wertschöpfung in Europa.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Kein Fördergeld mehr für Private bei „Made in China“
Der geplante Fokus auf Europa wird aber auch die privaten Haushalte treffen. Geht es nach Hattmannsdorfer, wird es künftig für private Haushalte nur mehr Förderungen geben, wenn damit eine europäische Wertschöpfung verbunden ist. Das bedeutet, dass es künftig etwa keinen Zuschuss mehr für Solarpaneele aus China geben wird.

Derzeit läuft noch ein „Made in Europe-Bonus“ von bis zu 20 Prozent für Photovoltaik-Module und Wechselrichter, die in Europa produziert wurden – zusätzlich zu einem fixen Grundzuschuss je nach Kilowattstunde Leistung.

Lesen Sie auch:
Minister Wolfgang Hattmannsdorfer war am Montag zu Besuch bei Motorenhersteller BRP-Rotax in OÖ.
In Industriestrategie
Minister kündigt neun neue Lehrberufe an
12.01.2026
Bisher 100 Mio. Euro
Förderboom für neue private PV-Anlagen auch 2026
30.12.2025
Sparstift beim Budget
„Fix vereinbart“: Minister will Förderungen kürzen
20.12.2025

70-Milliarden-Euro-Hebel bei öffentlicher Beschaffung
Angesichts eines jährlichen Beschaffungsvolumens allein in Österreich von insgesamt rund 70 Milliarden Euro sieht Hattmannsdorfer in der öffentlichen Hand einen zentralen Hebel, um die europäische Wertschöpfung zu stärken. Ziel muss es schlussendlich sein, die wirtschaftliche Resilienz von Europa und Österreich zu stärken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
262.306 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.507 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.533 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wirtschaft
Beschaffungskatalog
Minister: Steuergeld nur für Produkte aus Europa
Neues Gastro-Duo
Erfolgreiche Übernahme von Restaurant „Alte Mühle“
Jahhrzehnte verhandelt
EU und Indien beschließen „Mutter aller Deals“
Krone Plus Logo
„In der Steinzeit“
So schimpft Westbahn-Chef über die Deutsche Bahn
Streiks abgesagt
Sozialwirtschafts-KV-Abschluss: Plus 2,6 Prozent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf