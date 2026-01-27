Neo-Spitälerchef Thomas Klestil will vieles ändern

Stichwort Wartezeiten auf Operationen und Behandlungen: Der neue Geschäftsführer möchte die Patientenströme besser lenken. Derzeit kommt es immer wieder vor, dass Patienten auf langen Wartelisten stehen, obwohl in einem anderen Haus der Tirol Kliniken die Behandlung kurzfristiger möglich wäre. Das soll sich durch bessere Abstimmung endlich ändern. Klestil dazu: „Es ist nicht immer zwingend notwendig, jede Behandlung wohnortnah durchzuführen.“ Zur Idee einer Spitals-Holding mit allen Tiroler Spitälern gefragt, gibt sich Klestil zurückhaltend. Dies sei eine politische Entscheidung.