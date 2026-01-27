Warum ein Schiedsrichter Prohaskas Leiberl wollte

In der 45. Episode von „GELB-ROT – Der Unicope Fußball-Talk nimmt Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska Platz. Mit seiner lockeren, offenen und humorvollen Art spricht er über seine Erfahrungen mit dem österreichischen Nationalteam bei Fußball-Weltmeisterschaften, die Wiener Austria und zahlreiche Anekdoten seiner aktiven Laufbahn.