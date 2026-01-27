Plastik fast so tödlich wie Rauchen & Übergewicht

Der gesundheitliche Effekt wird bei Berechnungen in sogenannten DALYs – Disability-Adjusted Life Years – beziffert: entweder durch Tod oder durch Krankheit verlorene gesunde Lebensjahre. Die Forschenden untersuchten in ihrer Modellierungsstudie sechs Szenarien vom Weiter-wie-bisher bis hin zu optimistischen Annahmen mit besserem Abfallmanagement, mehr Recycling und reduzierter Plastiknutzung. Mehr verlorene gesunde Lebensjahre durch Schadstoffe aus dem Plastik-Lebenszyklus gibt es demnach selbst im optimistischsten Szenario.

Die Plastikmasse im Jahr 2016 war der Analyse zufolge mit 2,1 Millionen DALYs für die Menschheit assoziiert. Im Alles-bleibt-Szenario würden im Jahr 2040 rund 4,5 Millionen DALYs verursacht, im optimistischsten Szenario wären es 2,6 Millionen.