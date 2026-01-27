Aus Kurve geflogen: ÖSV-Athlet zeigt Sturz-Video

Kärntner Ex-Teamspieler beendet im Sommer Karriere
Schulter macht Sorgen
Rückschlag für Gabriel Gönitzer: Österreichs 18-jähriges Skicross-Talent stürzte vor einer Woche im Europacup-Training in der Schweiz schwer und brach sich das Schlüsselbein. In den sozialen Medien veröffentlicht er nun ein Video seines wilden Abflugs.
„Bei einem solchen Sturz kann man sich leicht das Schlüsselbein brechen“, schreibt Gönitzer. Wie sein Sturz-Video zeigt, verlor in einer Steilkurve die Kontrolle und flog spektakulär ab.
„Ich komme stärker zurück“
Aufgeben? Fehlanzeige! „Jetzt geht es zur Reha und zurück zum Training – und dann komme ich stärker als zuvor zurück“, betont Gönitzer.
Und er ergänzt: „Es ist wichtig, euch allen davon zu erzählen: Stürze gehören zu diesem Sport einfach dazu und sollten nicht verschwiegen werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.