Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut

Die Bergstation der neuen Seilbahn „Hohes Licht“ in Damüls (Vorarlberg) wurde nicht gebaut wie ausgemacht, sondern um sechs Meter zu weit oben am Berg. Die Betreiber geben dafür geologische Gründe an.
Ärger könnten sich die Betreiber der Seilbahn „Hohes Licht“ in Damüls eingehandelt haben: Der Sechser-Sessellift wurde im vergangenen Jahr anstelle des alten Doppelsessellifts gebaut. Erst seit wenigen Wochen ist die Bahn in Betrieb – und schon sorgt diese für Wirbel:
Die Bergstation wurde nämlich – nicht den eingereichten Plänen entsprechend – sechs Meter zu hoch am Berg gebaut. Das hat laut dem Seilbahnen-Geschäftsführer Markus Simma aber rein geologische Gründe.
Keine landschaftliche Beeinträchtigung?
Demnach habe der ursprünglich dafür vorgesehene Platz nicht genügend Tragfähigkeit aufgewiesen, darum sei man mit der Bergstation um sechs Meter weiter „nach hinten“ gerutscht – allerdings innerhalb des für den Bau vorgesehenen Areals. Es sei wegen der Abweichung vom Bauplan zu keiner landschaftlichen Beeinträchtigung gekommen, erklärt Simma auf „Krone“-Nachfrage.
Es geht hier um sechs Meter – bei einer Bahn, die insgesamt 1400 Meter lang ist.
Seilbahnen-Geschäftsführer Markus Simma
Die Bezirkshauptmannschaft soll die Angelegenheit nun prüfen, wurde bei Simma deswegen aber noch nicht vorstellig. Einer eventuellen Prüfung der Umstände sieht er jedenfalls „zuversichtlich“ entgegen und meint lapidar: „Es geht hier um sechs Meter – bei einer Bahn, die insgesamt 1400 Meter lang ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.