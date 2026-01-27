Vorteilswelt
Jetzt prüft Behörde

Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut

Vorarlberg
27.01.2026 09:00
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.(Bild: Damüls Mellau)
Von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Bergstation der neuen Seilbahn „Hohes Licht“ in Damüls (Vorarlberg) wurde nicht gebaut wie ausgemacht, sondern um sechs Meter zu weit oben am Berg. Die Betreiber geben dafür geologische Gründe an.

Ärger könnten sich die Betreiber der Seilbahn „Hohes Licht“ in Damüls eingehandelt haben: Der Sechser-Sessellift wurde im vergangenen Jahr anstelle des alten Doppelsessellifts gebaut. Erst seit wenigen Wochen ist die Bahn in Betrieb – und schon sorgt diese für Wirbel:

Die Bergstation wurde nämlich – nicht den eingereichten Plänen entsprechend – sechs Meter zu hoch am Berg gebaut. Das hat laut dem Seilbahnen-Geschäftsführer Markus Simma aber rein geologische Gründe.

Keine landschaftliche Beeinträchtigung?
Demnach habe der ursprünglich dafür vorgesehene Platz nicht genügend Tragfähigkeit aufgewiesen, darum sei man mit der Bergstation um sechs Meter weiter „nach hinten“ gerutscht – allerdings innerhalb des für den Bau vorgesehenen Areals. Es sei wegen der Abweichung vom Bauplan zu keiner landschaftlichen Beeinträchtigung gekommen, erklärt Simma auf „Krone“-Nachfrage.

Zitat Icon

Es geht hier um sechs Meter – bei einer Bahn, die insgesamt 1400 Meter lang ist.

Seilbahnen-Geschäftsführer Markus Simma

Die Bezirkshauptmannschaft soll die Angelegenheit nun prüfen, wurde bei Simma deswegen aber noch nicht vorstellig. Einer eventuellen Prüfung der Umstände sieht er jedenfalls „zuversichtlich“ entgegen und meint lapidar: „Es geht hier um sechs Meter – bei einer Bahn, die insgesamt 1400 Meter lang ist.“

Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Jetzt prüft Behörde
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
„Krone“-Kolumne
Wichtige Nummern immer einspeichern!
Krone Plus Logo
Salomon Sulzer:
„Ich habe nie aufgehört, ein Vorarlberger zu sein“
Rechtsextremismus
Mehr Mittel für Präventionsarbeit gefordert
Nußbaumer Sechste
Fast wie am Patscherkofel! 10 Schweizer in Top-12
