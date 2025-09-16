„Zeigen Sie Menschlichkeit für die Nonnen“

Ihre ungewöhnliche Geschichte machte mittlerweile auch im Ausland Schlagzeilen. Internationale Medien wie die Bildzeitung, RTL, die britische BBC oder auch der US-Sender CNN berichteten mittlerweile über die Schwestern. „Krone“-Leser wissen es längst: Die Nonnen lebten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein, mussten dieses gegen ihren Willen verlassen. Ihr geistlicher Oberer, Propst Markus Grasl, steckte die Nonnen in ein Altersheim. Von dort zogen die drei betagten Frauen auf eigene Faust aus und wohnen seitdem wieder in Goldenstein. Ein Schlüsseldienst sperrte ihnen die Klosterpforten auf.