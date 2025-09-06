Nonnen von Goldenstein: „Wir gehen hier nicht weg“

Zuvor hatten die Ordensschwestern knapp zwei Jahre in einer Seniorenresidenz gewohnt. Denn: Auf Geheiß des Vatikans vermachten die drei Nonnen das Elsbethener Kloster je zur Hälfte der Erzdiözese Salzburg und dem Stift Reichersberg. Gemäß dem Übergabevertrag gingen die Ordensfrauen davon aus, dass sie ihren Lebensabend in Goldenstein verbringen dürfen. Ein Trugschluss: Gegen ihren Willen landeten die Frauen im Altersheim. „Wir wurden verfrachtet“, klagten sie der „Krone“ mehrfach ihr Leid.