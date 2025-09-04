Die Nonnen von Goldenstein besetzen ihr Kloster

Unfreiwillig im Heim gelandet

Zur Erinnerung: Auf Geheiß des Vatikans vermachten die drei Nonnen im Jahr 2022 das Elsbethener Kloster je zur Hälfte der Erzdiözese Salzburg und dem Stift Reichersberg. Gemäß dem Übergabevertrag gingen die Ordensfrauen davon aus, dass sie ihren Lebensabend in Goldenstein verbringen dürfen. Also an jenem Ort, wo sie mehrere Jahrzehnte lebten und die Mittelschule leiteten. Ein Trugschluss: Gegen ihren Willen landeten die Frauen in einer Seniorenresidenz.