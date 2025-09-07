Die Nonnen von Goldenstein dürfen vorerst bleiben

Wie berichtet, kehrten die drei Frauen am Donnerstag mithilfe von Freunden und Weggefährten auf unorthodoxe Weise zurück. Gegen den Willen ihrer geistlichen Obrigkeit zogen sie Hals über Kopf aus ihrem Seniorenheim aus und ließen von einem Schlüsseldienst die Klostertüren aufsperren. Sie bezogen ihre früheren Zimmer – obwohl sie zunächst weder fließend Wasser noch Strom in Goldenstein hatten. Mittlerweile haben sich die drei betagten Frauen allerdings in den Klosterräumlichkeiten schon wieder häuslich eingerichtet.