Zu 90% fertig: Hyundai macht Lust auf den Ioniq 3

Reichweite bis 600 Kilometer

Das Konzeptfahrzeug wird lediglich von einem Motörchen angetrieben, mit dem der Wagen auf die Showbühnen rollen kann. Beim realen Kompakten wird das 2026 natürlich deutlich anders sein, auch wenn sich Martinet da mit konkreten Hinweisen noch zugeknöpft gibt. Sicher ist aber schon, dass der Ioniq 3 die 400-Volt-Variante der E-GMP-Plattform nutzen wird und auch eine softwarezentrierte Architektur bekommt. Damit sind Over-the-air-Updates, hohe Rechnerleistungen und schnelle Verbindung in die Cloud möglich – Basis für neuartige Assistenzsysteme oder Infotainment-Angebote.