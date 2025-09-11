Geburt mit Folgen: Wer für Fehler einstehen muss

Nach Störaktion neue Sicherheitsmaßnahmen im ORF
Stiftungsrat
Zu den größten Sorgen werdender Eltern gehört, dass die Schwangerschaft reibungslos verläuft und der Nachwuchs gesund auf die Welt kommt. Was aber, wenn das nicht so ist? Wer ist in welchem Fall verantwortlich, wenn es Probleme bei der Geburt gibt, wenn das Baby gesundheitliche Schäden davon trägt oder - Gott bewahre – gar stirbt?
In Kroatien ist kürzlich im Zuge einer Hausgeburt von Zwillingen im Beisein einer österreichischen Hebamme eines der Babys gestorben – wir haben berichtet. Angesichts des traurigen Vorfalls stellen wir uns nun aber die große Frage: Wie ist eigentlich die rechtliche Situation rund um folgenschwere Geburten hier bei uns?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.