Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rechtliche Lage

Geburt mit Folgen: Wer für Fehler einstehen muss

Recht beraten
11.09.2025 15:30
Gesundes Kind, glückliche Eltern: Das ist der Idealfall. Wer haftet wofür, wenn es nicht so ist?
Gesundes Kind, glückliche Eltern: Das ist der Idealfall. Wer haftet wofür, wenn es nicht so ist?(Bild: Gorodenkoff Productions OU)

Zu den größten Sorgen werdender Eltern gehört, dass die Schwangerschaft reibungslos verläuft und der Nachwuchs gesund auf die Welt kommt. Was aber, wenn das nicht so ist? Wer ist in welchem Fall verantwortlich, wenn es Probleme bei der Geburt gibt, wenn das Baby gesundheitliche Schäden davon trägt oder - Gott bewahre – gar stirbt?

0 Kommentare

In Kroatien ist kürzlich im Zuge einer Hausgeburt von Zwillingen im Beisein einer österreichischen Hebamme eines der Babys gestorben – wir haben berichtet. Angesichts des traurigen Vorfalls stellen wir uns nun aber die große Frage: Wie ist eigentlich die rechtliche Situation rund um folgenschwere Geburten hier bei uns?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Silvia Schober
Silvia Schober
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zirkus trifft Operette
Tara: „Hab ihn gezwungen, heute hier zu sein“
Folge von Donnerstag
Optimal für Einsteiger: Philipps Übungen im Sitzen
Moderator Hannes Steiner, Fußball-Legende Andi Herzog und die Experten Frenkie Schinkels und ...
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Andi Herzog – Klartext & Wiener Schmäh!
Disney+ Serienstart
Simone Lugner: „Keine Privatsphäre im Showbiz“
Folge von Mittwoch
Stabilität in Körpermitte für gesunden Rücken
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
184.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
148.503 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
106.410 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1756 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf