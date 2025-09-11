Fischer entdeckte leblose Frau im Bodensee

Nächste und letzte Bauphase rund ums Seebad
In Bregenz
Am Mittwoch wurde vor dem Lindauer Bodenseeufer in Deutschland eine tote Frau geborgen. Die Seniorin trieb rund 500 Meter vom Pulverturm entfernt im Wasser, ehe sie geborgen wurde.
Ein Berufsfischer entdeckte am Mittwochvormittag vor Lindau in Deutschland eine leblose Frau im Bodensee. Die 79 Jahre alte Frau trieb etwa 500 Meter vor dem Pulverturm im Wasser, der Fischer verständigte umgehend die Einsatzkräfte.
Polizeiliche Ermittlungen laufen
Der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod der Seniorin feststellen. Über die genauen Umstände, wie die Frau zu Tode kam, ist derzeit nichts bekannt, die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aber nicht vor.
