Kirk-Attentat: Womöglich Tatwaffe gefunden

Demokraten: „Rhetorik des Präsidenten trägt dazu bei“

Die Reaktionen der Demokraten fielen zurückhaltender aus. Der frühere US-Präsident Barack Obama erklärte in einer Stellungnahme, das Motiv des Täters sei noch unbekannt. Diese Art von verabscheuungswürdiger Gewalt habe jedoch keinen Platz in der Demokratie. Die demokratische Ex-Abgeordnete Gabby Giffords, die 2012 bei einem Attentat schwer verletzt wurde, sagte, politische Meinungsverschiedenheiten dürften niemals mit Gewalt ausgetragen werden. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, machte jedoch Trump direkt für die politische Gewalt in den USA verantwortlich. „Das muss aufhören“, sagte Pritzker vor Journalisten. Es gebe Leute, die die Situation in den USA anheizten. „Ich denke, die Rhetorik des Präsidenten trägt oft zu einer Aufheizung bei.“