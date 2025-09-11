„Gutes Videomaterial“
Kirk-Attentat: Womöglich Tatwaffe gefunden
Nach dem Attentat auf den rechten US-Influencer und Trump-Freund Charlie Kirk läuft die Suche nach dem Schützen weiterhin auf Hochtouren. Unmittelbar nach dem Todesschuss während einer Veranstaltung auf dem Campus einer Universität im Bundesstaat Utah wurden zwei verdächtige Personen verhaftet und befragt, anschließend aber wieder freigelassen. Am Donnerstag gaben die Ermittler bekannt, „gutes Videomaterial“ vom Verdächtigen und womöglich die Tatwaffe sichergestellt zu haben.
Das hochleistungsfähige Präzisionsgewehr sei in einem Waldstück in der Nähe des Campus sichergestellt worden. Dort habe man zunächst auch den Schützen, von dem man über „hochauflösendes Foto- und Videomaterial“ verfüge, vermutet, erklärte die Bundespolizei FBI am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Doch dem war nicht so, das Waldstück sei „gesichert“ worden – ohne Fahndungserfolg. Neben der Waffe wurden übrigens auch Finger- und Fußabdrücke sichergestellt.
Auch wenn der Mann „im Hochschulalter“ weiterhin auf der Flucht ist, sieht das FBI „keine Gefährdung für die Bevölkerung“. Es habe sich nämlich mit Sicherheit um eine „gezielte und geplante Aktion“ gehandelt. Wie bereits berichtet, wurde offenbar auch nur ein Schuss auf den 31-Jährigen abgegeben. Als „politisches Attentat“ stuft Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox den Schussvorfall ein.
Trump: „Dunkler Moment für Amerika“
Kirk wurde am Mittwoch erschossen, als er als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley sprach. Er war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Der US-Präsident sagte, er sei voller Trauer und Wut über die Ermordung Kirks. „Das ist ein dunkler Moment für Amerika.“ Kirk war der Gründer der Studentenorganisation Turning Point USA. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren.
Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen in den USA zogen immer wieder zahlreiche Menschen an. Kirk gehörte zu einem Netzwerk von Trump-nahen, konservativen Influencern, die halfen, die Agenda des Präsidenten zu verbreiten. Er griff regelmäßig etablierte Medien an und befasste sich oft in provokantem Stil mit Themen wie Migration, Gender und ethnischer Herkunft. Er hatte 5,3 Millionen Follower auf der Plattform X und moderierte einen beliebten Podcast sowie eine Radiosendung mit dem Titel „The Charlie Kirk Show“. Zudem war er zuletzt Co-Moderator der Sendung „Fox & Friends“ des konservativen US-Senders Fox News.
Musk: „Die Linke ist die Partei des Mordes“
Einige führende Vertreter des rechtskonservativen Spektrums in den USA machten umgehend die politische Linke für die Tat verantwortlich. Die Trump-treue Aktivistin Laura Loomer forderte, „mit der vollen Härte der Regierung gegen die Linke vorzugehen“. Jede einzelne linke Gruppe, die gewalttätige Proteste finanziere, müsse geschlossen und gnadenlos strafrechtlich verfolgt werden. Elon Musk schrieb auf seiner Plattform X: „Die Linke ist die Partei des Mordes.“
„Amerika hat einen seiner größten Vorkämpfer verloren“, erklärte der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, auf X. „Wir alle müssen uns nun dem Sieg über das Böse widmen, das Charlie aus dieser Welt gestohlen hat.“
Demokraten: „Rhetorik des Präsidenten trägt dazu bei“
Die Reaktionen der Demokraten fielen zurückhaltender aus. Der frühere US-Präsident Barack Obama erklärte in einer Stellungnahme, das Motiv des Täters sei noch unbekannt. Diese Art von verabscheuungswürdiger Gewalt habe jedoch keinen Platz in der Demokratie. Die demokratische Ex-Abgeordnete Gabby Giffords, die 2012 bei einem Attentat schwer verletzt wurde, sagte, politische Meinungsverschiedenheiten dürften niemals mit Gewalt ausgetragen werden. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, machte jedoch Trump direkt für die politische Gewalt in den USA verantwortlich. „Das muss aufhören“, sagte Pritzker vor Journalisten. Es gebe Leute, die die Situation in den USA anheizten. „Ich denke, die Rhetorik des Präsidenten trägt oft zu einer Aufheizung bei.“
Kommentare
