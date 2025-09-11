Belarus lässt 52 Gefangene frei – auch Ausländer

Mehr als 1000 Personen aus politischen Gründen inhaftiert

Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und regiert Belarus seit mehr als drei Jahrzehnten autoritär. Im Jänner ließ er sich erneut im Amt bestätigen. Die Präsidentschaftswahl 2020 war von Manipulationsvorwürfen überschattet gewesen und hatte landesweite Proteste ausgelöst. Die Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen. Noch über 1000 Personen sind in Belarus aus politischen Gründen in Haft.