Steirische Sozialhilfe kann ganz gestrichen werden

Die steirische Koalition setzt ein weiteres Hakerl unter ihrem blau-schwarzen Regierungsprogramm: die Neuaufstellung der Sozialunterstützung, die, wie es im 133-Seiten-Papier heißt, „Fairness für hart arbeitende Landsleute“ bringen soll. Also traten am Donnerstag gleich vier Mitglieder der blau-schwarzen Landesregierung – Landeshauptmann Mario Kunasek, seine Stellvertreterin Manuela Khom und die Landesräte Hannes Amesbauer und Karlheinz Kornhäusl – gemeinsam vor die Presse und lüfteten den Vorhang, welche Verschärfungen die Reform des Sozialunterstützungsgesetzes mit sich bringt.