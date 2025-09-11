Steirische Sozialhilfe kann ganz gestrichen werden

Die Steiermark prescht vor: Am Donnerstag präsentierte die blau-schwarze Landesregierung ein neues, verschärftes Sozialunterstützungsgesetz, das das strengste in Österreich werden soll. Kernpunkte der Reform: Kürzungen der Sozialhilfe sind künftig bis zu 100 Prozent möglich, Großfamilien bekommen weniger Geld, es gibt Mindeststrafen bei Sozialbetrug.
Die steirische Koalition setzt ein weiteres Hakerl unter ihrem blau-schwarzen Regierungsprogramm: die Neuaufstellung der Sozialunterstützung, die, wie es im 133-Seiten-Papier heißt, „Fairness für hart arbeitende Landsleute“ bringen soll. Also traten am Donnerstag gleich vier Mitglieder der blau-schwarzen Landesregierung – Landeshauptmann Mario Kunasek, seine Stellvertreterin Manuela Khom und die Landesräte Hannes Amesbauer und Karlheinz Kornhäusl – gemeinsam vor die Presse und lüfteten den Vorhang, welche Verschärfungen die Reform des Sozialunterstützungsgesetzes mit sich bringt.
Und das sind die wichtigsten Änderungen:
„Wir haben uns vorgenommen, die Steiermark gerechter zu machen und den Leistungsgedanken wieder in den Mittelpunkt zu rücken“, betont FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek. „Die Tüchtigen sollen belohnt werden“, ergänzt seine schwarze Stellvertreterin Manuela Khom. „Bei jenen, die sich ausruhen wollen, werden wir genauer hinsehen.“
„Schieflage im Sozialsystem“
Der blaue Soziallandesrat Hannes Amesbauer begründet den Schritt der Reform unter anderem mit einer verfehlten Migrationspolitik in der Vergangenheit, die das Sozialsystem in Schieflage gebracht habe. „Rund ein Drittel der Sozialhilfeempfänger sind Asylberechtigte.“ „Unsere Ressourcen werden künftig effektiv und nachhaltig eingesetzt“, so Gesundheitslandesrat Kornhäusl (ÖVP).
Opposition tobt
Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher spricht von einer „Nebelgranate, um vom geplanten Kahlschlag in der Steiermark abzulenken“. Und weiter: „Grundsätzlich haben wir nichts gegen strengere Regeln in der Sozialunterstützung, aber: Wer zu Recht Integration und Spracherwerb einfordert, muss auch die entsprechenden Angebote schaffen. Genau dort kürzt die Landesregierung von Mario Kunasek aber – nämlich bei Integrations- und Sprachkursen.“
„Dass gerade armutsbetroffene Kinder Ziel der Kürzungen sind, ist verheerend. Selbiges gilt für die Kürzung der Wohnkostenpauschale. Über kurz oder lang wird das gesamtgesellschaftlich große negative Auswirkungen haben“, kritisiert KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz. Die grüne Sozialsprecherin Veronika Nitsche sagt: „Die Kürzungen bekommen jene knallhart zu spüren, die am stärksten von Armut betroffen sind: Kinder, Frauen, Alleinerziehende.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.