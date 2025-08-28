China-Auto pulverisiert Speed-Rekord für E-Autos

BYDs Nobelmarke Yangwang hat einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Elektroautos mit dem Hypersportwagen U9 Track Edition aufgestellt. Auf der Teststrecke ATP Papenburg erreichte der deutsche Rennfahrer Marc Basseng am 8. August 2025 am Lenkrad des U9 die Bestmarke von 472,41 km/h. Schneller war bislang kein Produktions-E-Auto.