Blackout in Österreichs größter Strafanstalt

Geeignetes Fahrzeug fehlte

Weiteres Problem bei der von rund 20 (!) Justizwachebeamten überwachten Verlegung. Da ein Gefangenen-Transportbus gerade auf der „Südroute“ die Strafanstalten Graz und Klagenfurt abklapperte, stand lange kein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung.

Bis sich das Chaos auflöste und endlich der Bus da war, mussten die Beamten Überstunden schieben. Wann der Blackout behoben werden kann, ist noch unklar, man arbeite aber fieberhaft an der Reparatur.