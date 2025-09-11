Baku als letzte Chance? Formel-1-Pilot vor dem Aus

Baku als Schicksalsort?

Schon seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass Alpine frühzeitig die Reißleine zieht und der Argentinier die Saison gar nicht mehr zu Ende fahren darf. Nach dem Auftritt am Sonntag gilt dieses Szenario als nicht mehr unwahrscheinlich – falls Colapinto am nächsten Wochenende (19. bis 21. September) in Aserbaidschan nicht eine Trendwende gelingt, wackelt sein Platz im Cockpit gewaltig.