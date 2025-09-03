Peugeot e5008: Löwe beißt nicht. Aber kann er was?

Antrieb: Von okay über gut bis unsinnig

Der Test-Peugeot ist mit dem Basis-Antrieb ausgestattet. Ein Elektromotor treibt mit 213 PS und 345 Nm die Vorderachse an, gespeist von einem 73 kWh kleinen Akku. Damit kann man sein Auslangen finden, wenn man im Sommer unterwegs ist und gerne energiesparend fährt (wozu der E-5008 implizit einlädt). Dann kommt man auch bei Autobahnbetrieb auf nicht viel mehr als 20 kWh/100 km laut Bordcomputer (also ohne Ladeverluste). Der offizielle WLTP-Verbrauch liegt bei 17,9 bis 18,8 kWh/100 km, inkl. Ladeverlusten. Die WLTP-Reichweite gibt Peugeot mit bis zu 497 Kilometer an, realistisch sind immerhin an die 400 Kilometer, unter idealen Bedinungen. Nicht schlecht für ein 2,3-Tonnen-SUV mit einer derart kleinen Batterie.