Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FPÖ und SPÖ im Clinch

Heftiger Polit-Streit um Hochwasserhilfe

Burgenland
11.09.2025 16:02
Enorme Schäden: Vor allem der Bezirk Oberwart wurde im Juni 2024 vom Hochwasser schwer ...
Enorme Schäden: Vor allem der Bezirk Oberwart wurde im Juni 2024 vom Hochwasser schwer getroffen. Auch das Bundesheer half danach bei den Aufräumarbeiten in den Ortschaften mit.(Bild: Christian Schulter)

Großen Sachschaden richtete das Jahrhundert-Hochwasser im Vorjahr im Burgenland an. Die FPÖ kritisiert nun die hohe Zahl an Ablehnungen bei den Hilfsanträgen, die SPÖ weist das prompt zurück.

0 Kommentare

Die Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 sorgte vor allem im Bezirk Oberwart für enorme Schäden. Das Land versprach rasche und unbürokratische Hilfe.

Hofer: „Diskrepanz zwischen Worten und Taten“
FPÖ-Klubchef Norbert Hofer zweifelt daran und beruft sich auf eine Anfragebeantwortung von Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne). Demnach seien im Vorjahr insgesamt 1710 Anträge gestellt worden – davon 1239 abgelehnt und 471 positiv erledigt. Mit Stand 25. August 2025 hätten sich noch 41 Anträge in Bearbeitung befunden. Verzögerungen wurden mit fehlenden Unterlagen, offenen Versicherungsfällen und laufenden Verlassenschaftsverfahren erklärt. „Diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten ist schockierend – gerade in einer Situation, in der Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen“, kritisiert Hofer.

Lesen Sie auch:
Das Hochwasser vom vergangenen Juni richtete im Landessüden verheerende Schäden an
Verfahren beschleunigt
120 Akontozahlungen für Hochwasser-Hilfe fixiert
06.09.2024
Schnellere Auszahlung
Hochwasserhilfe: Jetzt greift Doskozil ein
27.08.2024

Fürst: „Mehr geholfen als jedes andere Bundesland“
SPÖ-Klubchef Roland Fürst weist das scharf zurück: „Das Burgenland hat bereits rund 15 Millionen für Hochwasserschäden ausbezahlt, davon fast neun Millionen Euro an Hilfen für Schäden im Privateigentum.“ Man habe damit mehr und rascher geholfen als jedes andere Bundesland. Nur hier seien Schäden zu 100 Prozent abgedeckt worden.

Die Zahl an Ablehnungen erkläre sich durch den Versicherungsselbstbehalt von 10.000 Euro. Die FPÖ habe zudem gegen den Nachtragshaushalt gestimmt, der durch die Auszahlungen notwendig wurde. „Hofers Vorwürfe sind haltlos und reine parteipolitische Polemik“, erklärt Fürst.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 25°
Symbol heiter
Güssing
17° / 25°
Symbol wolkig
Mattersburg
15° / 25°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
17° / 25°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
185.115 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
153.824 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
107.195 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1757 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Burgenland
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Große Auszeichnung
Ewald Tatar: Alle Ehre für „King Of Rock“
Krone Plus Logo
Knochenjob für Mimin
Katharina Straßer: „Bin eine Schichtarbeiterin!“
Retter am Wort
„Orbán soll sich vor Ort überzeugen“
Krone Plus Logo
Winzer steuern gegen
Sinkende Absätze und Kampf gegen die Rebzikade
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf