Heftiger Polit-Streit um Hochwasserhilfe

Hofer: „Diskrepanz zwischen Worten und Taten“

FPÖ-Klubchef Norbert Hofer zweifelt daran und beruft sich auf eine Anfragebeantwortung von Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne). Demnach seien im Vorjahr insgesamt 1710 Anträge gestellt worden – davon 1239 abgelehnt und 471 positiv erledigt. Mit Stand 25. August 2025 hätten sich noch 41 Anträge in Bearbeitung befunden. Verzögerungen wurden mit fehlenden Unterlagen, offenen Versicherungsfällen und laufenden Verlassenschaftsverfahren erklärt. „Diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten ist schockierend – gerade in einer Situation, in der Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen“, kritisiert Hofer.