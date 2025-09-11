Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stiftungsrat

Nach Störaktion neue Sicherheitsmaßnahmen im ORF

Unterhaltung
11.09.2025 16:07
Heiße Themen werden am Küniglberg besprochen.
Heiße Themen werden am Küniglberg besprochen.(Bild: APA/Roland Schlager)

Am Donnerstag tagte am Küniglberg der ORF-Stiftungsrat unter dem neuen Vorsitzenden Heinz Lederer. Generaldirektor Roland Weißmann erklärte nach einer Störaktion vor wenigen Wochen, wie der ORF künftig sicherer werden soll und versprach nach einem kürzlichen Antisemitismus-Eklat eine klare Linie des Rundfunks.

0 Kommentare

Sechs pro-palästinensische Aktivisten konnten kürzlich ungehindert eine Störaktion beim ORF durchführen – im Stiftungsrat musste sich Generaldirektor Roland Weißmann der Frage stellen, wie so etwas möglich sein kann. Die Sicherheit soll künftig verbessert werden, so der ORF-Chef: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben sofort am Tag danach mit neuen Sicherheitsmaßnahmen reagiert. Es wird etwa bei ORF-Führungen verstärkte Kontrollen bei den Teilnehmern geben, dazu wurden Schleusen eingerichtet, die nur mit Ausweisen passiert werden können.“ Das sei noch nicht alles: „Wir haben einen Mitarbeiter des Innenministeriums eingeladen und Sensibilisierungsgespräche mit den Mitarbeitern geführt – was in so einem Fall zu tun ist.“ Die Maßnahmen würden auch auf die Landesstudios ausgeweitet und zudem werde ohnehin ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet, weitere Anpassungen sollen also kommen.

Generaldirektor Roland Weißmann stellte sich im Stiftungsrat den Fragen der Teilnehmer.
Generaldirektor Roland Weißmann stellte sich im Stiftungsrat den Fragen der Teilnehmer.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Auch das Thema Antisemitismus wurde in der Sitzung angesprochen. Wie berichtet, wurde ein „Am Schauplatz“-Mitarbeiter gekündigt, nachdem er ein antisemitisches Statement auf X gepostet hatte: „Wir haben im ORF eine klare Position dazu, es besteht ohnehin eine Programmrichtlinie, die für alle Mitarbeiter gilt. So etwas hat im ORF keinen Platz.“ Untermauert wurde dies durch eine Diskussion im Stiftungsrat zum ESC, wo eine Mehrheit die Teilnahme Israels am Song Contest begrüßte.

Lesen Sie auch:
Versichert wird: Man sei auch im Kontakt mit dem Anwalt des Kameramanns sowie ORF-Korrespondent ...
Filmt für Wehrschütz
Ukraine hält seit Tagen ORF-Kameramann fest
10.09.2025
Wer wo punkten konnte
ORF-„Sommergespräche“: So urteilen die Wähler
10.09.2025
Stiftungsräte
Nebenjobs: ORF-Stars sollen in Fonds einzahlen
10.09.2025

Eine herbe Enttäuschung war es für Weißmann, dass künftig Unternehmen nur noch einmal Gebühren zahlen müssen, statt für alle Standorte. An die zehn Millionen Euro muss der ORF nun zusätzlich einsparen: „Das wird nicht leicht, es wird eng, ja, aber wir haben dem Publikum das Versprechen gegeben, das beste Programm zu bringen, und das werden wir halten.“ Er arbeite jetzt schon an einem Vier-Jahres-Budget, um die Einsparungen zu stemmen.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
185.115 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
153.824 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
107.195 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1757 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf