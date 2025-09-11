Nach Störaktion neue Sicherheitsmaßnahmen im ORF

Sechs pro-palästinensische Aktivisten konnten kürzlich ungehindert eine Störaktion beim ORF durchführen – im Stiftungsrat musste sich Generaldirektor Roland Weißmann der Frage stellen, wie so etwas möglich sein kann. Die Sicherheit soll künftig verbessert werden, so der ORF-Chef: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben sofort am Tag danach mit neuen Sicherheitsmaßnahmen reagiert. Es wird etwa bei ORF-Führungen verstärkte Kontrollen bei den Teilnehmern geben, dazu wurden Schleusen eingerichtet, die nur mit Ausweisen passiert werden können.“ Das sei noch nicht alles: „Wir haben einen Mitarbeiter des Innenministeriums eingeladen und Sensibilisierungsgespräche mit den Mitarbeitern geführt – was in so einem Fall zu tun ist.“ Die Maßnahmen würden auch auf die Landesstudios ausgeweitet und zudem werde ohnehin ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet, weitere Anpassungen sollen also kommen.