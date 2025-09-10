Skoda Vision O: Das wird der neue Elektro-Octavia

Laut Skoda wurde der Vision O als erstes Konzeptfahrzeug der Marke von innen nach außen entwickelt, um die Bedürfnisse der künftigen Nutzer so vollständig wie möglich zu erfüllen. Der erste Kontakt legte nahe, dass dieses Ziel auch erreicht wurde. Der Kombi sieht und fühlt sich so an, als könnte man damit viel Spaß haben und viele nützliche Aufgaben erledigen. Zur Basis für Fahrspaß blieb Skoda-Chef Klaus Zellmer allerdings noch genauere Angaben schuldig: Details zur Motorisierung, zu Akku-Größen oder Reichweiten verriet er noch nicht. Aber bis zum Start der Serienversion ist ja auch noch ziemlich viel Zeit.